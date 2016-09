Cooperativa Vinícola Garibaldi é premiada na Argentina

A Cooperativa Vinícola Garibaldi segue conquistando premiações pelo mundo afora. Desta vez, as novas distinções vêm da América do Sul, mais especificamente da vizinha Argentina. A Cooperativa recebeu quatro premiações na 13ª edição do Concurso Internacional de Vinos y Licores Vinus 2016, realizado na cidade de Mendoza.

Os espumantes Garibaldi Moscatel Rosé e Garibaldi Prosecco foram agraciados com a Grande Medalha de Ouro. Já os multipremiados Garibaldi Chardonnay e Garibaldi Moscatel conquistaram Medalhas de Ouro.

Os jurados avaliaram 445 amostras inscritas por 17 países. Os espumantes brasileiros arrebataram 45 medalhas.

