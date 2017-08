Cooperativa Vinícola Garibaldi prorroga inscrições do Gold Chef Brasil

Quem ainda não se inscreveu no concurso de gastronomia da Serra Gaúcha ganha mais alguns dias para participar. A Cooperativa Vinícola Garibaldi prorroga as inscrições para o 2° Gold Chef Brasil até o dia 10 de setembro. A competição visa encontrar entre os cozinheiros amadores do Brasil a melhor e mais saborosa receita.

Para participar, os interessados devem enviar uma foto pessoal, uma receita de prato principal, dados como nome, endereço, data de nascimento, CPF e telefone de contato e uma imagem do prato escolhido pronto para o e-mail goldchefbrasil@vinicolagaribaldi.coop.br ou acessar o site goldchefbrasil.com.br e preencher o formulário de inscrição. A participação é gratuita e aberta a participantes de todo o Brasil, exceto a profissionais da gastronomia.

Após a validação do cadastramento, serão selecionadas as oito melhores receitas, analisando originalidade, criatividade e apresentação. A segunda etapa do Gold Chef consiste em cozinhar junto a chefs especializados para um grupo de críticos em gastronomia, nas dependências da Nex Group, em Porto Alegre, e da Vinícola, na Serra Gaúcha. Serão realizadas três etapas na Nex Group, nos dias 17, 18 e 19 de outubro; e as outras cinco etapas irão ocorrer em novembro, na vinícola, com datas a serem divulgadas.

As receitas inscritas serão avaliadas e julgadas por uma comissão formada pelos professores do curso de gastronomia da UCS (Universidade de Caxias do Sul), diretoria da Cooperativa Vinícola Garibaldi e representante do site Dica de Chef.

Como prêmio, os finalistas receberão um troféu e um kit especial de produtos da Cooperativa. O vencedor, que será anunciado oficialmente no dia 22 de janeiro de 2018, será premiado com um kit especial da Cooperativa Vinícola Garibaldi, troféu de campeão, um kit Chef Century Tramontina com utensílios para cozinha e uma bolsa de estudos para realização do curso de Chef de Cozinha Intensivo da UCS em Flores da Cunha/RS em 2018.

A 2ª edição do concurso conta com a parceria do site Dica de Chef e da Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul.

