Cooperativismo de crédito impulsiona economia gaúcha com resultados positivos em 2017

O Sicredi apresentou na manhã desta quinta-feira (08) seus bons números ao mercado. A instituição fechou o ano de 2017 com crescimento positivo no Rio Grande do Sul de 34,54% na poupança, que realoca recursos não só na habitação, mas principalmente no setor primário, ou seja, na própria comunidade, “impulsionando crescimento e emprego”, como atesta o diretor-executivo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Gerson Ricardo Seefeld.

Segundo ele, “o RS é o coração do Sicredi, desempenhando um papel muito importante nos seus resultados”. Isto porque, no Estado, o Sicredi já detém a maior rede física de instituições financeiras. São 581 pontos de atendimento distribuídos entre 39 cooperativas. Dos 497 municípios gaúchos, o Sicredi está presente em 454, somando 1,6 milhão de associados. Ainda em termos de RS, 14% da população já é associada ao Sicredi, sendo que no segmento empresarial são 30% de micro e pequenas empresas que integram a carteira da instituição na localidade. “Um de cada cinco associados reside no RS”, diz o dirigente.

Os ativos totais em 2017 somaram no R$ 36,3 bilhões de reais, representando um crescimento de 16,02% sobre o exercício anterior. O patrimônio líquido chega a R$ 5,5 bilhões de reais, também com um incremento de 17,7% sobre 2016, traduzindo um resultado acumulado no ano de R$ 998,80 milhões de reais – um crescimento de 13,94%.

O crédito rural é uma das forças do Sicredi, com a liberação de R$ 5,96 bilhões ao setor, totalizando 116.691 operações, com ticket médio de R$ 51,3 mil reais por contrato no ano passado. Já o crédito geral no RS liberado em 2017 chegou a R$ 10 bilhões de reais, com operações realizadas junto a pessoas físicas e jurídicas. “Há muito trabalho e empenho das cooperativas e associados entorno do engajamento e preservação da natureza cooperativa do negócio, na qual todos são donos. Essa é a fórmula do Sicredi para conseguir manter seu crescimento e desempenho positivo”, atesta Seefeld.

Nesta mesma linha, o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, abordou a posição do cooperativismo de crédito no cenário nacional, salientando que “cada vez mais as pessoas precisam de uma instituição financeira” e que em vez de serem apenas clientes, podem ser donos de sua própria instituição, o que é permitido através do sistema cooperativo.

Ao abrir sua explanação, o vice-presidente lembrou ainda a presença do cooperativismo no mundo há 200 anos e cujo berço no RS foi a cidade de Nova Petrópolis. Ele enfatizou que o cooperativismo no mundo já conta com 1 bilhão de pessoas em 90 países e que as cooperativas geram mais de 100 milhões de empregos no planeta.

No Brasil, são 9,2 milhões de associados, representando mais de R$ 119 bilhões de reais em depósitos. São mais de 1.005 cooperativas de crédito, com mais de R$ 88 bilhões de reais em carteira. Quantos aos pontos de atendimento, são 5.705, representando a maior rede do SFN (Sistema Financeiro Nacional).

Com relação ao Sicredi, o vice-presidente destacou ainda seus diferenciais, pautados pela participação ativa e relacionamento próximo ao cliente, passando por um atendimento simples. Tudo isso, segundo ele, impactando em renda, emprego, qualidade, crescimento, oportunidade e desenvolvimento. (Clarice Ledur)

