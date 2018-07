Cooperativismo em pauta no Tá na Mesa

A Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) recebe nesta quarta-feira o presidente do Sistema OCERGS/SESCOOP-RS, Vergílio Perius. O encontro detalhará pontos da Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2018, que revela um raio x do sistema cooperativo gaúcho em seus treze ramos de atividades, demonstrando expressivo crescimento no faturamento das cooperativas gaúchas.

