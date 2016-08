Cooperativismo gaúcho consolida sua participação na Expointer

O cooperativismo passou a contar, desde a manhã desta segunda-feira (29), com uma sede fixa no Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a Expointer. A feira, realizada em Esteio, é uma das mais importantes da América Latina quando o assunto é disseminação de tecnologia para o homem do campo e, ainda, geração de negócios. Em sua 39ª edição, a feira é promovida pelo governo gaúcho, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, e conta com o apoio da Ocergs.

A casa da Ocergs ocupa o espaço localizado no acesso principal do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil e conta com auditório com capacidade para 70 pessoas. Com infraestrutura moderna, está pronto para receber as cooperativas e eventos importantes do calendário do cooperativismo gaúcho.

Com uma área de 750 m², o prédio da Ocergs dispõe de estrutura com total acessibilidade, área de convivência, sala da diretoria, sala de imprensa, três salas de reuniões e é o único no Parque que conta com elevador.

O objetivo é ser uma referência local responsável por estimular o desenvolvimento das cooperativas, por meio da realização de palestras, workshops e demais eventos que mostram a importância econômica do cooperativismo não só no Rio Grande do Sul, mas em todas as regiões do país.

Em seu pronunciamento de abertura, o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius agradeceu a presença de todos e os esforços dos responsáveis pela construção do prédio e apresentou alguns números expressivos do cooperativismo gaúcho. “Inauguramos nesse momento não apenas uma obra, mas inauguramos também pessoas: 2,7milhões de associados de cooperativas, 60 mil empregos diretos e um crescimento econômico de 15,75%.

O segredo do crescimento das cooperativas em época de crise é a união. Somos sociedades de pessoas, que quando há uma crise, nos unimos mais, discutimos mais e investimos mais, a exemplo do 1,7 bilhão de reais investidos em 2016 pelas cooperativas gaúchas”. Comparou, por fim, as cooperativas com grandes árvores. “Temos profundas raízes nas comunidades, representados pelos princípios do cooperativismo, troncos fortes representados pelas administrações e flores e frutos que representam os bens e serviços das cooperativas”. E finalizou: “o cooperativismo gaúcho constrói um Rio Grande cada vez melhor”.

Em seguida, o superintendente da OCB, Renato Nóbile, representando o presidente Márcio Lopes de Freitas, falou do orgulho de ver a materialização da obra. “Não tenho dúvida de que essa realização fará com que o cooperativismo gaúcho, através do Sistema Ocergs-Sescoop/RS faça valer a missão do cooperativismo que é representar, defender e desenvolver as cooperativas. Estamos no caminho correto para atingirmos a missão do planejamento estratégico de 2025 que é fazer com que a sociedade reconheça o cooperativismo brasileiro por sua competitividade, integridade e capacidade de gerar felicidade a todos os cooperados e associados”, finalizou.

Após a saudação do prefeito do município de Esteio, Gilmar Rinaldi, que parabenizou a Organização pelo espaço que será um centro de qualificação do sistema cooperativista, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, falou da importância da estrutura. “Esse é um espaço para eventos e qualificação das cooperativas, o resultado de uma boa parceria do Estado do Rio Grande do Sul com a Ocergs. Essa é a nossa missão: incentivar a forma colaborativa de planejamento social, econômico, cultural e do ensino. Isso é extremamente importante para assumirmos cada vez mais os fatores do associativismo e união numa época em que todos pensam apenas em si próprios. O cooperativismo traz um testemunho de que é preciso união e compartilhamento, auxiliando no desenvolvimento da economia gaúcha, através dos seus exemplos positivos na saúde, agricultura, crédito, por exemplo”. E finalizou: “Somos parceiros de um setor que empreende, gera emprego e renda. Juntos, vamos fazer do Rio Grande um estado mais moderno, com serviços qualificados e mais sustentável”.

A solenidade contou ainda com a presença dos diretores da Ocergs, Irno Pretto, Margaret Cunha, Jânio Stefanello, Valdir Feller, Paulo Pires, Orlando Müller, Abel Paré, do superintendente do Sistema Ocergs-Sescoop, Norberto Tomasini, do cônsul da Alemanha, Robert Strnadl, e do cônsul da Suíça, Gernot Haeberlin, dos ex-ministros da Agricultura, Alysson Paulinelli, Pedro Simon, Roberto Rodrigues e Francisco Turra, do secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto, do secretário da Agricultura e Pecuária, Ernani Polo, do presidente do BRDE, Odacir Klein, do presidente do Simers, Cláudio Bier, do presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, do presidente da Febrac, Eduardo Finco, do subsecretário do Parque Assis Brasil, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva, do integrante da Comissão de Obras, Darci Hartmann e inúmeras autoridades e lideranças ligadas ao setor cooperativo.

INVESTIMENTO – Aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Ocergs, em 2015, o projeto é oriundo do termo firmado entre a Organização Estadual Gaúcha e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que cedeu à entidade cooperativa uma área no Parque Assis Brasil para uso pelo prazo de 25 anos. O investimento foi de cerca de R$ 2 milhões.

PROGRAMAÇÃO – A 39ª Expointer começou no último sábado, dia 27 de agosto, e prossegue até o dia 04 de setembro com uma programação bastante variada.

