Coordenador da operação Lava Jato na PGR deixa cargo

Na última sexta-feira (12), em mais um capítulo na sucessão da Procuradoria-Geral da República (PGR), o coordenador do grupo de trabalho da Operação Lava-Jato na PGR, José Alfredo de Paula, pediu exoneração do cargo e deixou a função a dois meses do fim da atual gestão da procuradora-geral, Raquel Dodge. Anteriormente, o procurador já havia sinalizado que ficaria no cargo até setembro, quando a atual gestão acaba, mas resolveu antecipar sua saída oficialmente por motivos pessoais.

Interlocutores do procurador afirmam que ele estava insatisfeito com o ritmo lento das investigações, emperradas devido ao excesso de centralização do gabinete de Raquel Dodge, e com a tentativa de recondução fora da lista tríplice.

