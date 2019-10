Coordenadora pedagógica de Novo Hamburgo (RS) é escolhida a Educadora do Ano

A educadora Joice Lamb recebeu, na noite dessa segunda-feira (30), o prêmio de Educadora do Ano de 2019. A divulgação foi feita na cerimônia de premiação do Prêmio Educador Nota 10, realizada na Sala São Paulo, no Centro da capital paulista. Joice Lamb é coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Adolfina Diefenthäler de Novo Hamburgo (RS), e criou o projeto interdisciplinar #AprendereCompartilhar, centralizado na valorização do trabalho coletivo.

Sob a coordenadoria pedagógica de Joice, a equipe de professoras do ensino fundamental da EMEF Profª Adolfina J. M. Diefenthäler, de Novo Hamburgo, colocou em prática o projeto, que abrange várias disciplinas, incluindo atividades que reúnem alunos de diferentes anos em momentos extraclasse, como o #ForaDaCaixa, uma atividade semanal onde os estudantes são divididos em grupos para fazerem oficinas com um professor diferente a cada encontro.

“Inovação não é só tecnologia, o nosso foco de inovação é olhar para dentro, é olhar para nós mesmos, na escola, e perceber quais são os nossos problemas e como nós vamos resolvê-los”, disse Joice, ao explicar o projeto.

Considerado o maior prêmio do país na área de educação, a iniciativa premia com dois vales-presente no valor de R$ 15 mil o professor escolhido como Educador do Ano, além de uma viagem a Portugal. Mas os demais nove vencedores do Prêmio Educador Nota 10 deste ano, e finalistas ao grande prêmio, também estiveram presentes no evento. Cada um deles recebeu um vale-presente de R$ 15 mil.

O Prêmio Educador Nota 10 tem como objetivo reconhecer professores do ensino infantil, fundamental e médio, além de coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país.

