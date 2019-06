Copa América: Argentina perde para a Colômbia e Peru empata com a Venezuela

Eternos rivais brasileiros em campo, os argentinos não tiveram a mesma qualidade que o Brasil na estreia da Copa América. Enquanto, nessa sexta-feira (14), a Canarinho fez 3 a 0 na Bolívia, os hermanos perderam para a Colômbia neste sábado (15). Na mesma data, Venezuela e Peru empataram em 0 a 0, no grupo A da competição, o mesmo dos comandados de Tite.

A Argentina não correspondeu às expectativas contra os colombianos. Com ídolos como Lionel Messi, Di María e Agüero, a equipe teve apenas uma jogada perigosa a gol no primeiro tempo. Na etapa complementar, os argentinos mostravam uma reação, mas, o técnico Carlos Queiroz, colocou Martínez no time e ele abriu o placar para a Colômbia. Já no final da partida veio o segundo, pelos pés de Zapata, confirmando a derrota do grupo de Messi.

Já o Peru, seleção do atacante colorado Paolo Guerrero, empatou com a Venezuela. O confronto ocorreu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com muito equilíbrio entre as equipes, quem brilhou na partida acabou sendo o VAR, acionado duas vezes, anulando gols peruanos. Ao final da etapa complementar a Venezuela teve um jogador expulso, no entanto, não houve reação do time adversário e o placar terminou zerado.

Os venezuelanos enfrentam o Brasil, na terça-feira (18), às 21h30. o jogo acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

