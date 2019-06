Copa América: Argentina vence Catar e pega Venezuela nas quartas

Por Agência Brasil

Mesmo com uma fraca atuação, a Argentina derrotou o Catar por 2 a 0 neste (23) e se classificou para as quartas de final da Copa América, onde enfrentará a Venezuela na próxima (28) no estádio do Maracanã.

O jogo, realizado na Arena do Grêmio, recebeu 41.390 pessoas e foi válido pela 3ª rodada do grupo B da competição.

Gol no início

Precisando muito da vitória a equipe argentina consegue abrir o placar com 3 minutos de jogo. Hisham sai errado e toca nos pés do atacante Lautaro Martínez, que toca com força no canto do gol de Al-Sheeb.

Após o gol, os argentinos assumem o controle da partida. Mas o Catar tenta aproveitar as poucas oportunidades que encontra de forma a empatar o placar, como aos 17 minutos, quando Al-Haydos recebe passe em profundidade e quase sai na cara do goleiro Armani. Mas o juiz marca impedimento.

Aos 21 minutos Messi faz boa jogada. O camisa 10 da Argentina arranca da intermediária e toca para Agüero, que toca colocado, mas para fora.

Mas o Catar não estava morto, e aos 45 minutos quase empata a partida em bela cobrança de falta de Al-Hajri que explode na trave do gol argentino.

A Argentina continua melhor no segundo tempo. Aos 14 minutos Messi domina e toca para Agüero, mas a zaga do Catar consegue cortar para fora.

Aos 27 é Messi que tem uma chance clara. Ele recebe na marca do pênalti após passe de Acuña. Mas o camisa 10 chuta no espaço.

Mas aos 36 minutos não tem jeito. Agüero recebe livre na intermediária, deixa dois zagueiros para trás e chuta cruzado para fazer o segundo da Argentina.

Com a vantagem, a equipe argentina deixa o tempo passar e segura a vitória.

Ficha técnica:

Domingo, de 2019

CATAR 0 X 2 ARGENTINA

Competição: Copa América (3ª rodada – Grupo B)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Juiz: Julio Bascuñán (Chile)

Catar: Al-Sheeb; Pedro Miguel (Ismaeil), Al-Hajri (Abdulsalam), Hisham e Hatem; Salman, Khoukhi, Boudiaf e Al-Haydos; Almoez Ali e Akram Afif. T: Felix Sánchez

Argentina: Armani; Saravia, Foyth (Pezzella), Otamendi e Tagliafico; Paredes, Lo Celso (Acuña) e De Paul; Messi, Agüero e Lautaro Martínez (Dybala). T: Lionel Scaloni

Gols: No 1º tempo: Lautaro Martínez (3). No 2º tempo: Agüero (36)

