Copa América: estacionamento da Arena do Grêmio sofre modificação para o evento

Com 5 jogos programados para a capital gaúcha, a Arena do grêmio terá algumas alterações no esquema de estacionamento. Os torcedores que quiserem garantir uma vaga terão que fazer sua reserva com antecedência. As vagas, no total de 2.300, serão para a parte externa do local, no estacionamento E2, cerca de 100 metros da arena. A medida se deve por conta de bloqueios que serão realizados para o perímetro de segurança do evento.

A compra dos ingressos deverá ser feita por meio do site. O interessado deverá preencher um cadastro com os dados pessoais, do veículo utilizado e do cartão de crédito. Após finalizar a compra o usuário receberá, por e-mail, a confirmação juntamente com o código (QR Code) que será utilizado no acesso ao estacionamento. A ação poderá ser realizada também pelo aplicativo da Estapar, chamado Vaga Inteligente, disponível gratuitamente nas versões Android e iOS.

Chegada ao estacionamento: a orientação é para utilizar a Av. Palmira Gobbi em seguida dirigir-se até a Rua José Pedro Boésio e acessar a Avenida Gilberto Lehmen, onde fica a entrada do estacionamento E2.

