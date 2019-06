Copa América: mais de 10 mil uruguaios chegaram em Porto Alegre neste feriado

Desde quarta-feira (19) até às 16 horas desta quinta (20), 12,8 mil uruguaios ingressaram no Rio Grande do Sul passando pelos controles migratórios da Polícia Federal nas unidades de Chuí, Jaguarão, Aceguá, Santana do Livramento e Quaraí. A localidade com maior movimento foi Jaguarão, com 6.032 registros de entrada.

Argentina

Dois cidadãos argentinos foram impedidos de ingressar no Brasil por estarem na lista de torcedores violentos, fornecida pelo governo argentino. Os impedimentos ocorreram em Uruguaiana e Santana do Livramento.

