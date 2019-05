Copa América: Neymar chega antes na seleção, e goleiro diz que ele será capitão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta sexta-feira (24) que Neymar deverá se apresentar à seleção antes do que estava previsto no planejamento da equipe. O atacante chegaria a Teresópolis, onde o time se prepara para a Copa América, na terça-feira (28), mas antecipou a sua viagem ao Brasil e é esperado que ele se apresente neste sábado (25) ao técnico Tite.

O atacante conversou com o diretor de Seleções, Edu Gaspar, e pediu para chegar antes do previsto ao local onde a equipe treina. Segundo a imprensa francesa, o jogador foi liberado pelo PSG do treino de quinta (23) para viajar ao Rio de Janeiro. No entanto, o técnico Thomas Tuchel não foi avisado e reclamou. “Neymar foi liberado pelo PSG? Não, não por mim. Não é uma decisão esportiva, então não cabe a mim decidir liberá-lo ou não”, afirmou Tuchel.

Com isso, o atleta vai antecipar também a conversa com a comissão técnica da seleção brasileira. Tite o aguarda para falar sobre as atitudes recentes no PSG, como a agressão a um torcedor após a derrota na final da Copa da França, contra o Rennes.

O atleta também criticou companheiros mais jovens da sua equipe em entrevista, fato que também será mencionado por Tite na conversa. O treinador aguarda a sua chegada para falar com o atacante e definir se ele será o capitão da seleção na Copa América.

Nesta sexta, o volante Allan se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis. Além dele, estão no centro de treinamento Ederson, Casemiro, Filipe Luis, David Neres, Richarlison, Fernandinho e Gabriel Jesus.

O goleiro Ederson, inclusive, confirmou, sem querer, Neymar como capitão da seleção brasileira na Copa América. Depois, voltou atrás e apostou que deve, sim, ser o jogador o dono da faixa.

“Tite já falou que ele vai ser o capitão, então ele é o capitão. É um dos mais experientes, junto com Thiago Silva, Miranda, Fernandinho. Pode puxar isso da gente. Daniel Alves também tem bagagem de seleção brasileira muito grande”, disse Ederson nesta sexta-feira, em entrevista na Granja Comary.

Questionado se o técnico Tite havia dado essa informação ao elenco nos últimos dias, o jogador voltou atrás, apostando no atacante do PSG. “Creio que seja o Neymar. Pelos últimos amistosos, ele foi o capitão. Mas se for ou não, vai ter a mesma responsabilidade dentro de campo”, afirmou Ederson.

