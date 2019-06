Copa América: parceria entre governos garante cerca de 1.400 agentes na segurança do evento

Cerca de 1.400 agentes estão sendo preparados para assumir a segurança em Porto Alegre, durante a Copa América. Cinco jogos da competição serão realizados na Arena do Grêmio. O esquema, que envolverá diversas áreas municipais, estaduais e, até mesmo, federais, foi anunciado nesta quarta-feira (12), na Secretaria de Segurança Publica.

De acordo com informações do executivo estadual, a maior parte da equipe será composta por policiais militares e civis. Ao todo serão 270 veículos oficiais, quatro aeronaves e embarcações que deverão monitorar o Guaíba.

O Secretário Estadual do Esporte e Lazer, João Derly, destacou que a iniciativa do Ingresso Social, também realizada durante a Copa do Mundo, em 2014, promovida pela pasta, disponibilizará gratuitamente 1,8 mil lugares para o jogo entre Venezuela e Peru, no dia 15 de junho: 900 entradas para 30 escolas estaduais e outras 900 para associações sociais esportivas. O jogo Uruguai x Japão, no dia 20 de junho, também contará com sorteio de ingressos.

Dentre os orgãos que farão parte da segurança estão: Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias, Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal.

“O torneio reproduz o padrão de segurança similar ao estabelecido no mundial de 2014. Para que isso fosse coordenado de forma integrada, foi criado o Escritório Copa América, que gerencia todo o planejamento operacional e administrativo” afirmou o Delegado Leonel Carivali.

Segundo informações divulgadas pelo governo estadual, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SMIM) controlarão o trânsito nos dias de jogo. O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Ramires, informou que a chegada à Arena pela alça de acesso da BR-448 será bloqueada quatro horas antes dos jogos. A Avenida Padre Leopoldo Brentano estará segregada, com trânsito apenas de veículos credenciados para o evento. Para fazer o filtro, haverá bloqueio na rótula com a Avenida A. J. Renner e também na Rua Voluntários da Pátria.

