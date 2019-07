Copa América supera expectativas no setor de hotelaria gaúcho

O núcleo de pesquisas do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindha), de Porto Alegre e Região Metropolitana fizeram um levantamento para confirmar a movimentação positiva da Copa América em relação a reservas nos hotéis devido a Copa América.

Conforme o Sindha, a taxa média de ocupação dos hotéis nos dias dos jogos ficou em torno de 90%, com exceção da primeira partida entre Peru e Venezuela, no qual a média foi um pouco mais de 45%. Os uruguaios foram os turistas mais vistos no espaço. Além disso, a pesquisa verificou também que os jogos entre Uruguai x Japão e Brasil x Paraguai foram os que mais geraram lucro na rede de hotelaria na capital.

“A proximidade do Rio Grande do Sul com os países que jogaram na competição em Porto Alegre, como Uruguai e Argentina, com certeza foi fator importante para esta grande movimentação. Alguns hotéis operaram com quase 100% da sua capacidade durante o período”, contou o presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt.

A competição da Copa América movimentou pelo menos R$ 180 milhões de reais na economia da Capital Gaúcha, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

