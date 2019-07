Copa América: veja como ficou o ranking de títulos

A Seleção Brasileira conquistou o seu nono título da Copa América ao vencer o Peru por 3 a 1 no Maracanã, no domingo (07). Everton Cebolinha, Gabriel Jesus (expulso no segundo tempo) e Richarlison (de pênalti) fizeram os gols do Brasil. Guerrero, também de pênalti, marcou para a seleção peruana.

O Uruguai ainda é o recordista de títulos da competição, com 15, um a mais do que a Argentina, que tem 14. Paraguai, Chile e Peru têm dois títulos cada, enquanto Colômbia e Bolívia conquistaram apenas uma vez a Copa América. Dos países sul-americanos filiados à Conmebol, Equador e Venezuela são os únicos que nunca venceram a competição.

A próxima edição da Copa América será realizada já em 2020, sediada de maneira conjunta por Argentina e Colômbia. Depois disso, o torneio será disputado sempre de quatro em quatro anos.

Final

Em um domingo de reencontros, “o campeão voltou”. Voltou ao Maracanã, voltou a disputar uma final. Jogando em casa, o Brasil venceu o Peru por 3 a 1 e levantou a taça da Copa América pela nona vez na sua história. A edição deste ano da competição foi a quinta que aconteceu no País e, em todas elas, a Seleção Brasileira sagrou-se campeã (1919, 1922, 1949, 1989 e 2019).

O duelo começou nervoso para a Seleção Brasileira, que viu o Peru criar duas boas chances em cinco minutos de jogo. Passado o susto inicial, o Brasil colocou a bola no chão e na base da habilidade mostrou o que sabe fazer de melhor.

Bolsonaro

Após torcer pela Seleção nos camarotes do Maracanã, o presidente Jair Bolsonaro foi ao gramado participar da cerimônia de premiação da Copa América. Ele foi recebido entre vaias e aplausos pela torcida presente no estádio. Não foi Bolsonaro quem entregou a taça aos jogadores, mas chegou a segurá-la, comemorando o título junto ao grupo do Brasil.

Antes da cerimônia, Bolsonaro publicou em seu Twitter uma sucinta comemoração à conquista da Seleção. Ao vibrar com o gol de Everton, o primeiro do jogo, o presidente, entusiasmado, se desequilibrou e quase caiu.

Durante a premiação, Bolsonaro viu o presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez, fazer a entrega da taça de campeão. Depois, foi até o grupo, recebeu o troféu, após convite do capitão Daniel Alves, e posou para foto ao lado dos campeões. Pouco antes disso, Bolsonaro foi um dos responsáveis por entregar as medalhas para os jogadores e para Tite.

