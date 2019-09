Copa Baby Tênis incentiva o esporte desde a primeira infância

Neste sábado, 14 de setembro, a Associação Leopoldina Juvenil realizou a 19ª Copa Baby Tênis e 14ª Copa Baby Class. Com a participação de crianças de 1,5 a 5 anos, a competição buscou incentivar a prática do esporte e o espírito de equipe de forma lúdica. A edição do evento teve como temática o poeta Mario Quintana. Os pequenos precisavam passar por obstáculos e provas, desviando de pedras do caminho e transformando-as em tijolos para abrir fechaduras e, finalmente, encontrar a máquina de escrever para libertar a poesia. Cerca de 28 crianças participaram das atividades e todas foram premiadas ao final.

Reconhecido como um dos clubes de maior tradição e história no tênis em todo o país, a Associação Leopoldina Juvenil cultiva o interesse pela modalidade desde a primeira infância dos associados, a partir de 1 ano. No Studio do Brinquedo, empresa parceria responsável pelo espaço infantil interno do clube, os pequenos participam da experimentação esportiva, conhecendo diversos esportes, entre eles, o tênis.

Incentivar a prática esportiva e apresentar diversas modalidades já na primeira infância é algo positivo para o desenvolvimento cognitivo da criança. “Nessa faixa etária, dos zero aos seis anos, é o momento de maior absorção de aprendizagens. Momento de maior plasticidade cerebral e criação de reservas cognitivas. Nós oferecemos esse repertório motor variado, pois quanto mais eles experimentarem, com mais consciência poderão escolher no futuro o que gostam ou não, e mais preparados estarão para seguir no que preferirem”, afirma Vanessa.

O maior objetivo do trabalho na experimentação esportiva é estimular os hábitos saudáveis desde pequeno. “Ensinar que o esporte tem de fazer parte da vida deles. E acredito que conseguimos muito êxito nisso. Temos vários alunos que iniciaram pequeninhos conosco e seguiram no esporte”, pontua.

Deixe seu comentário: