Copa Brasil de Xadrez para deficientes visuais em Porto Alegre

Porto Alegria irá sediar, entre 16 e 18 de março, a primeira etapa do ano da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais, promovida pela Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais (FBXDV) com a parceria da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Cerca de 100 pessoas de todo país, entre competidores e seus familiares, são esperados no Hotel City (Rua José Montaury, 20, Centro Histórico). A abertura da competição está marcada para as 13h30min de sexta-feira (16). O campeão deve ser conhecido por volta das 11h de domingo (18).

Entre as presenças confirmadas, estão a do campeão brasileiro e sul-americano de 2017 Rodrigo de Souza Silva, de Vitória, Espírito Santo, e do presidente da FBXDV, o baiano Jeferson Lisboa Teles. O evento é aberto ao público e para participar os interessados têm que estar ligados a alguma associação para deficientes visuais.

O diretor de programação e eventos da Federação, Oneide Souza Figueiredo, afirma que o xadrez desenvolve o raciocínio, a estratégia, e é uma forma de inclusão. “Os jogadores cegos usam tabuleiros adaptados e podem jogar com pessoas que enxergam”, diz Oneide, que é um dos fundadores da FBXDV no Rio Grande do Sul.

