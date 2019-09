Copa do Brasil: colorados esgotam ingressos para jogo de ida das finais na Arena da Baixada

*Valéria Possamai

Não há mais ingressos para a torcida do Inter para o primeiro jogo da decisão da final da Copa do Brasil. Os colorados esgotaram a carga destinada de 2.300 entradas para o duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A partida de ida ocorre na próxima quarta-feira, no Paraná.

De acordo com assessoria colorada, os ingressos se esgotaram em 30 minutos nesta sexta-feira, quando a comercialização foi aberta.

Para a decisão no Beira-Rio, no dia 18 de setembro, o torcedor já pode aquirir suas entradas para área do Coração do Gigante, disponível a partir desta sexta-feira. Confira os valores abaixo.

Valores

Cadeiras (Central e Lateral)

Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante, conforme disponibilidade): R$70

Sócio do Inter: R$105

Público em geral: R$140

Meia-entrada: R$70

Cadeira Camarote Superior

Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante, conforme disponibilidade): R$80

Sócio do Inter: R$120

Público em geral: R$160

Meia-entrada: R$80

Cadeira Mundial (com alimentação inclusa)

Venda exclusiva para Colorado do Coração, que possui cadeira Mundial no Coração do Gigante: R$125 (Venda limitada a 3 ingressos)

Cadeira Mundial (sem alimentação inclusa)

Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante): R$150

Sócio do Inter: R$225

Público em geral: R$300

Meia-entrada: R$150

Cadeira Camarote Padre Cacique

Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante): R$135

Sócio do Inter: R$206

Público em geral: R$275

Meia-entrada: R$135

Camarote

Consulte valores pelo (51) 3392-1000.

Ingressos para crianças

De 0 a 7 anos: isentas desde que sentadas no colo

De 8 a 11 anos: R$ 50 reais

De 12 a 15 anos: meia-entrada

Leia mais: “Nem de futebol e nem de churrasco”: finalistas da Copa do Brasil, Odair Hellmann e Tiago Nunes brincam sobre não revelar estratégias para a decisão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: