Copa do Brasil: Decreto dispensa transmissão obrigatória da Voz do Brasil nas rádios do RS nesta quarta-feira

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (04) o decreto Nº 10.002 que dispensa as emissoras de radiodifusão sonora do Rio Grande do Sul da obrigatoriedade de transmissão do programa oficial de informações dos Poderes da República, conhecido como A Voz do Brasil. O motivo são as partidas que ocorrem nesta quarta pela Copa do Brasil 2019.

A dispensa de obrigatoriedade da transmissão do programa, que ocorre diariamente das 19h às 22h, foi feita pelo Sindicato das Empresas de Radiofusão no Estado do Rio Grande do Sul (Sindirádio) e pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert).

Com isso, a Rádio Pampa seguirá com sua programação normal. A Rádio Grenal transmite ao vivo os jogos da semifinal do campeonato. Acompanhe aqui.

Jogos

Na noite desta quarta o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, em Curitiba, em disputa pela primeira vaga para a final da Copa do Brasil. Já às 21h30 é a vez do Inter entrar em campo, em Porto Alegre, contra o Cruzeiro.