Grêmio vence o Palmeiras por 2 a 1 e conquista vantagem na Copa do Brasil

O Grêmio venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), na Arena, pela Copa do Brasil. O resultado dá vantagem ao Tricolor de poder empatar o jogo de volta, no dia 19 de outubro, em São Paulo. Vitória do Verdão por

1 a 0 classifica os paulistas.

A equipe armada por Renato Portaluppi fez bom enfrentamento com o Palmeiras e até poderia ter conseguido uma vantagem maior. O time desperdiçou boas chances.

O placar foi aberto aos 33 minutos do primeiro tempo, em um golaço marcado por Ramiro, em chute cruzado da direita. Aos 44, Pedro Rocha ampliou, aproveitando rebote da defesa.

O Grêmio tinha bom volume de jogo e pressionava. O Palmeiras descontou o escore aos 5 minutos do segundo tempo, quando Zé Roberto converteu pênalti cometido por Marcelo Grohe em Gabriel Jesus.

Depois disso, o Grêmio tentou mais gols, mas o Palmeiras estava satisfeito com o placar e segurou o jogo.

Grêmio (2) – Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Ramiro (Thierry) e Douglas; Pedro Rocha (Guilherme) e Luan. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras (1)- Jaílson; Fabiano, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel (Leandro Pereira), Tchê Tchê, Moisés e Dudu (Rafael Marques); Roger Guedes (Barrios) e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

Local: Arena do Grêmio. Arbitragem: Claudio Francisco Lima e Silva (SE), com Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR). Cartões amarelos: Kannemann e Walace (G); Fabiano, Mina, Vitor Hugo (P). Gols: Ramiro (33min/1°T) e Pedro Rocha (44min/1°T); Zé Roberto (5min/2°T). Público: 26.589. Renda: R$ 723.201,00.

