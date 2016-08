O Inter venceu o Fortaleza por 3 a 0, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. Com isso, o Colorado pode até perder por dois gols de diferença na volta, dia 22 de setembro, no Ceará, que avançará na competição.

TERMINA O JOGO.

41′ – Rodrigo Dourado chuta com perigo.

38′ – Sobralense cabeceia para fora e quase desconta para o Fortaleza.

35′ – Sasha, livre, chuta para fora.

12′ – William acerta bonito chute, mas o goleiro do Fortaleza defende.

6′ – Goooooool! Paulão cabeceou na trave e, no rebote, Aylon matou.

5′ – Nico López arremata e goleiro defende.

Recomeça o jogo.

Termina o primeiro tempo.

44′ – Gooool! Nico López pega rebote e amplia.

40′- Nico López chuta forte e com perigo para fora.

21′ – Geferson bate firme e goleiro defende.

10′ – Gooool! William cruza e Aylon dá peixinho para marcar o gol.

8′ – Seijas cruza e Nico López quase abre o placar.

Começa o jogo.

INTER

Danilo Fernandes, Willian, Paulão, Ernando, Geferson, Rodrigo Dourado, Fabinho (Eduardo Henrique), Seijas (Ferrareis), Valdívia (Sasha), Aylon e Nico López. Técnico: Celso Roth.

FORTALEZA

Ricardo Berna, Railan, Lima, Edimar, Bruno Melo, Juliano, Corrêa (João Paulo), Rosinei, Daniel Sobralense, Juninho (Pio) e Anselmo (Ronaldo). Técnico: Marquinhos Santos.

Local: Estádio Beira-Rio. Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, com Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (trio de Minas Gerais). Gols: Aylon (10min/1ºT e 6min/2ºT), Nico López (44min/1°T). Cartões amarelos: Lima, Railan (F); Nico López, Geferson, Rodrigo Dourado (I). Público: 13.233. Renda: R$ 256.555,00.

