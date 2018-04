Copa do Mundo: a ocupação dos estádios na Rússia está abaixo de 50%

O Campeonato Russo nunca atraiu tanto público aos estádios nas últimas cinco temporadas como ocorre na atual, antes da Copa do Mundo. Ainda assim, a ocupação é de 46,5%, bem aquém das cinco principais ligas europeias. Na Itália, que detém a pior marca entre elas, chega a 60%.

Até a 22ª das 30 rodadas -a 23ª foi desmembrada por causa da eleição presidencial, ainda não foi finalizada e a 24ª está em andamento-, um total de 2.275.460 pessoas estiveram presentes nas 176 partidas já realizadas.

Isso representa média de 12.872 espectadores por jogo. Na Rússia, só se divulga o público total, sem distinção entre pagantes e não-pagantes. É um aumento significativo em relação à liga de 2016-2017, quando a média foi de 11.414 espectadores por jogo.

O responsável por impulsionar o número é o Zenit. A equipe de São Petersburgo leva uma média de 44.274 torcedores às suas partidas no Estádio Krestovski, moderníssima arena inaugurada no ano passado para a Copa das Confederações e que receberá a Copa do Mundo.

Na liga local, a capacidade liberada é de 56.196 espectadores, o que resulta numa ocupação de 78%, a maior do torneio. No Mundial, a carga de ingressos para cada jogo será de 67 mil bilhetes.

Na temporada 2016-2017, quando atuou no Estádio Petrovski, que tem capacidade para 21.405 torcedores, a média do Zenit foi bem inferior: 18.557 pessoas por jogo.

Em que pese ter agora um estádio ultramoderno, cuja construção custou cerca de US$ 841 milhões (R$ 2,8 bilhões), o preço dos ingressos contribui para a presença de público. Para algumas partidas, o bilhete mais barato custa 200 rublos (R$ 11). Não à toa, dos 10 maiores públicos do torneio, o time responde por oito como mandante.

“O time mais popular do país é o Spartak, mas, com este estádio novo, o Zenit tem conseguido atrair muitas pessoas. O departamento comercial do clube está trabalhando muito bem na divulgação e promoções”, afirma o jornalista Grigori Tellingater, do site russo Championat.com.

Segundo ele, o que também ajuda é a equipe ser a única grande de São Petersburgo. “O outro time da cidade, o Tosno, é bem pequeno e acabou de subir para a primeira divisão”, diz.

Dos times citados por ele, o Spartak aparece com a segunda melhor média: 29.322 espectadores. Já o Tosno leva 5.959 espectadores.

Líder do campeonato com 49 pontos, o Lokomotiv tem baixa ocupação em seu estádio. Dono da terceira maior torcida de Moscou, atrás de Spartak e CSKA, o time atrai em média 11.921 torcedores por jogo, o que representa apenas 44% dos 27.320 assentos disponíveis.

Em jogos da Liga Europa, conseguiu atrair mais gente. Em duelo dos 16 avos de final contra o Nice (FRA), foram 18.104 para acompanhar a vitória por 1 a 0 em uma temperatura de -15ºC.

Nas oitavas de final, contra o Atlético de Madri (ESP), foram 22.041 torcedores mesmo em dia de muita neve e derrota por 3 a 0 na ida.

“Esses públicos me surpreenderam bastante. Mas como estamos fazendo boas campanhas em dois campeonatos, o torcedor tem vindo mais. Mas claro que muitas vezes o frio ainda afasta as pessoas do estádio. Ainda acho que o russo vê mais futebol pela televisão”, disse o goleiro brasileiro naturalizado russo Guilherme Marinato, que defende o Lokomotiv há dez temporadas.

Dos 16 times, que disputam a liga, a pior média de ocupação pertence ao Rubin Kazan, que atua na Arena Kazan, um dos palcos da próxima Copa. São 8.817 torcedores para 45.379 assentos, o que corresponde a 19% de lotação.

“A Rússia precisa gostar mais de futebol, sem dúvida. É o esporte mais popular do país, mas as pessoas precisam ir mais aos estádios. Espero que as coisas mudem com a Copa do Mundo. Se isso não ajudar, não sei o que mais poderá ajudar os russos a gostar de futebol”, declarou Telingater.

Para o Mundial, a expectativa é de casa cheia em todas as partidas do torneio. No momento, no site da Fifa só há bilhetes disponíveis para sete de 64 jogos.

Realidade brasileira

A quantidade de torcedores russos se assemelha à situação vivida no Brasil.

No Campeonato Brasileiro de 2013, o último antes da Copa do Mundo, a média de pagantes foi de 14.951. A ocupação, entretanto, foi bem inferior: somente 37%.

Já em 2014, ano do Mundial, o Brasileiro teve média de 16.556 pagantes, com a ocupação aumentando levemente, para 38%.

O campeonato de 2017 teve média de 15.975 pagantes e 41% de ocupação.

