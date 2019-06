Copa do Mundo Feminina: Confira os confrontos das quartas de final

*Por Bárbara Macedo

Está chegando na reta final! As quartas de final da Copa do Mundo Feminina já estão decididas e prometem esquentar a competição. Ontem (25), duas partidas definiram os últimos confrontos da próxima fase da competição. Agora, além dos Estados Unidos, sete seleções europeias disputam uma vaga na semifinal.

Alemanha x Suécia

Alemanha e Suécia se enfrentam no próximo sábado (29) às 13h30 no estádio Route de Loriente. A seleção alemã derrotou a Nigéria por 3×0 e confirmou o favoritismo na competição. Este foi o primeiro mata-mata entre um time africano e um europeu na história da Copa do Mundo Feminina. Já a Suécia teve mais dificuldades, no entanto, derrotou o Canadá por 1×0 e avançou para as quartas de final. Em um jogo equilibrado com chances de gol dos dois lados, a seleção sueca achou uma brecha em um lance com a estrela da equipe, Asllani, e abriu o placar. Agora, as duas seleções europeias se encontram. As alemãs buscam o tricampeonato enquanto as suecas querem conquistar o título inédito.

Itália x Holanda

Itália e Holanda também se se encontram no próximo sábado (29) às 10h no estádio Stade Du Hainaut. As italianas bateram a China por 2×0, um gol em cada tempo e tiveram o domínio sobre a partida. No jogo da Holanda foi diferente, já que as japonesas provocaram pressão até o último minuto do jogo. Primeiro, as holandesas abriram o placar. Depois, o Japão empato, mas nos últimos minutos do tempo regulamentar um pênalti decidiu a vida da Holanda, que acabou vencendo por 2×1. Dessa forma, outro confronto entre duas seleções europeias decide uma das vagas na semifinal.

Noruega x Inglaterra

Amanhã (27), Noruega e Inglaterra se enfrentam às 16h no estádio Stade Óceane. A Noruega conquistou a vaga contra a Austrália nos pênaltis. Em um jogo eletrizante, as duas seleções decidiram tudo nos últimos minutos. A Inglaterra, por sua vez, não teve dificuldades em bater a seleção de Camarões e venceu por 3×0 em uma partida marcada pelo uso do VAR. As inglesas foram superior e demonstraram isso no placar.

França x Estados Unidos

Talvez a partida mais esperada dessas quartas de final! França e Estados Unidos, as favoritas ao título, se encontram na sexta-feira (28), às 16h, no estádio Parc de Princes. A França derrotou o Brasil pelas oitavas de final. O placar de 2×1 foi conquistado na prorrogação e as francesas tiveram dificuldades em vencer a Seleção Brasileira, mas conquistaram uma vaga na próxima fase da competição. No jogo das americanas não foi diferente: 2×1 contra as espanholas, em uma partida complicada, com chances de gol dos dois lados.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas.

Deixe seu comentário: