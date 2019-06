Copa do Mundo Feminina: Confira os jogos desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14), três jogos compõem a segunda rodada da Copa do Mundo de futebol Feminino. O Japão enfrentou a Escócia no estádio Route de Lorient. Já a Jamaica encontra a Itália às 13h no estádio Stade Auguste-Delaune II. E por fim, às 16h, A Argentina enfrenta a Inglaterra no estádio Stade Océane.

A seleção japonesa entrou em campo com a missão de vencer as escocesas, seleção estreante na Copa do Mundo, pelo grupo D. Na primeira rodada, o Japão ficou em um empate de 0 a 0 contra a Argentina. Para o jogo de hoje, o técnico Asako Takakura modificou o time titular e forçou um ataque mais agressivo. Já a treinadora da Escócia, Shelley Kerr, tentou reforçar o meio-campo e melhorar o ataque mas não foi o suficiente para superar a seleção asiática. O Japão venceu por dois a um a Escócia, com um domínio do jogo, onde as japonesas exploraram bem as jogadas de ataque com velocidade sobretudo pelo lado esquerdo. As atletas Mana Iwabuchi e Yuika Sugawasa marcaram para seleção japonesa e Lana Clelland descontou para as escocesas.

Já a estreante Jamaica entra em campo para garantir a primeira vitória na competição diante da Itália. As jamaicanas perderam para o Brasil na primeira rodada diferentemente das italianas que surpreenderam e conseguiram vencer da favorita Austrália. Para isso, o técnico jamaicano, Hue Menzies, precisa melhorar sua defesa e mostrar mais criatividade no meio-campo. A Itália fez ajustes táticos para alcançar a liderança do grupo C.

Também pelo grupo D, a Argentina comemorou o empate com o Japão na primeira rodada e agora tem mais uma adversária difícil pelo caminho, a Inglaterra. As inglesas precisam da vitória para manter a liderança do grupo D.

Deixe seu comentário: