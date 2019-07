Copa do Mundo Feminina: Suécia e Inglaterra decidem hoje o terceiro lugar

Dia de decisão na Copa do Mundo Feminina! Suécia e Inglaterra entram em campo hoje (6), às 12h, no estádio Alliaz Riviera, na disputa pelo terceiro lugar da competição. As suecas vêm de uma derrota por 1 a 0 para a Holanda na semifinal, já as inglesas foram eliminadas pelas favoritas deste ano, as americanas, por um placar de 2 a 1. As duas seleções se demostram otimistas e pretendem dar o seu melhor para garantir o resultado nesta tarde.

“Em uma Copa do Mundo, se não der o ouro nem a prata, que seja o bronze, então”, disse a zagueira inglesa Abbie McManus, em entrevista ao site da Fifa. McManus quer sair da França com uma medalha para dar ao pai. “Eu não estou dizendo que alguém se lembra do terceiro, mas, pelo menos, terei algo para colocar no pescoço do meu pai. Ele tem todas as medalhas e, definitivamente, receberá essa de bronze, isso é certo”, completou.

O único desfalque confirmado do técnico Phil Neville é a zagueira Millie Bright, expulsa na semifinal contra os Estados Unidos.

Do outro lado também há motivação. Em entrevista à Fifa, a goleira sueca Hedvig Lindahl afirmou que não quer voltar para casa com a quarta colocação. “Você tenta imaginar como seria terminar em quarto lugar e, definitivamente, não quero isso. Não depois de várias semanas longe dos meus filhos, depois de toda a preparação que fizemos bem antes de vir para cá. Agora, queremos uma medalha. Simples assim”. Lindahl lamentou ainda não poder encerrar a trajetória em copas jogando uma final. “Não é assim que deveria terminar. Fiquei com muita raiva porque esta era minha última chance”.

Para encarar as inglesas, Peter Gerhardsson não deve contar com a craque de sua equipe nesta Copa, Kosovare Asllani. A meio-campista precisou deixar o gramado imobilizada durante a semifinal contra a Holanda, após receber uma forte bolada no rosto. É improvável que tenha condições de jogo.

Caso a partida deste sábado termine empatada no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de trinta minutos. Persistindo a igualdade no tempo extra, o vencedor será conhecido nas cobranças de pênaltis.

SUÉCIA X HOLANDA

Local: Alliaz Riviera, Nice.

Data e Hora: sábado (6), às12h.

Provável Inglaterra: Telford; Bronze, Houghton, Greenwood, Stokes; Scott, Walsh, Mead, Parris e Daly (Kirby); Ellen White.

​Provável Suécia:​ Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Ericsson; Rubensson, Seger, Jacoksson, Rolfö, Hurtig; Blackstenius.

Arbitragem: Árbitra ​Anastasia Pustovoytova (RUS) / Árbitro de VAR: ​Felix Zwayer (ALE).

