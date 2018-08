Coquetel movimentou o Espaço Aristeu Pires, em Canela

Aconteceu na última sexta-feira (24) o coquetel de lançamento das cinco novas estrelas do catálogo de móveis autorais do designer Aristeu Pires em Canela, na Serra Gaúcha.

Em clima descontraído, Aristeu apresentou para jornalistas e formadores de opinião suas novas criações – que mais parecem poesia em forma de móveis. As novidades expostas pelo designer foram a Poltrona Guadalupe, nas versões com e sem aba, Poltrona Lupita, Cadeira Lily sem aba e a Banqueta Lily.

O coquetel foi uma grande oportunidade para poder conferir de perto o trabalho artesanal realizado por Aristeu há mais de 15 anos e que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial.

Saiba mais sobre os lançamentos:

Poltrona Guadalupe – com e sem aba: A poltrona Guadalupe destaca o acabamento da assinatura de Aristeu Pires sob os braços, onde a madeira se curva de forma fluida, não visível aos olhos, mas sensível ao toque. A versão com aba foi inspirada no movimento da dançarina de flamenco, fazendo da Guadalupe pura poesia aos olhos. Guadalupe é o nome da neta mais nova de Aristeu Pires.

Poltrona Lupita: Marcada por curvas suaves, é versão com encosto mais baixo e menos formal da Guadalupe, as formas esculturais da poltrona Lupita convidam a conversas casuais ou relaxamentos tranquilos.”Guadalupe” é o nome da neta mais nova de Aristeu, cujo apelido é “Lupita”.

Cadeira Lily sem braço e Banqueta Lily: As suas novas criações foram inspiradas nas demandas do mercado brasileiro e americano. A peça Lily passou por uma longa gênese. Como, pensou ele, uma cadeira estofada poderia exibir seus lindos “ossos”? Aqui vem Lily: assento dobrado para a frente, ligeiramente, como uma flor se abre para a luz do dia. A parte traseira do design exibe o fino traço da madeira em duas curvas perfeitamente inversas. Lily é o nome da mãe do Aristeu Pires.

Deixe seu comentário: