Coração do Gigante lança campanha de novos sócios. Promoção é válida durante todo o mês de agosto

A campanha, criada em homenagem ao Dia dos Pais, tem como objetivo incentivar pais e filhos à torcerem juntos pelo Inter no Coração do Gigante, o melhor local para assistir aos jogos no Estádio Beira-Rio devido à proximidade do campo e dos jogadores, além de acesso exclusivo ao Estádio, lounge temático, entre outros benefícios.

A promoção funciona da seguinte forma: o torcedor que adquirir duas cadeiras no plano anual e comprovar que a segunda cadeira será para seu pai ou filho ganhará 50% de desconto nas primeiras seis parcelas dessa segunda cadeira. Dessa forma, o valor mensal, que parte de R$ 165,00, ficará R$ 82,50 nos primeiros seis meses. Esse desconto também é válido para os atuais sócios que adquirirem uma nova cadeira.

As condições são válidas mediante a confirmação de parentesco, que deverá ocorrer por meio da apresentação de documento de identidade e no nome que será emitido nas carteirinhas de associação. Promoção válida para cadeiras laterais, centrais ou cadeiras no camarote superior adquiridas em agosto.

Para mais informações sobre a promoção acesse www.coracaodogigante.com.br, ligue (51) 3392.1000 ou passe na loja Coração do Gigante, localizada ao lado do portão 4 no Estádio Beira-Rio. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 19h.

Deixe seu comentário: