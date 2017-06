Coral da universidade Feevale se apresenta no “Ciclo de Concertos Martim Lutero”

O Movimento Coral Feevale participará da programação alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante, na Igreja da Ascensão, em Novo Hamburgo. O “Ciclo de Concertos Martim Lutero – Música que Encanta e Acolhe” acontece dia 21, quarta-feira, às 19h30min. Os coros Unicanto e Sinfônico Comunitário e o grupo Instrumental Feevale reapresentarão, na oportunidade, o repertório alusivo às Mulheres na Música Brasileira, que foi tema do último Concerto de Outono da Universidade.

O evento, que é organizado pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Ascensão, faz parte da programação cultural e artística alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante que, neste ano, é mundialmente celebrada.

A atividade é gratuita e aberta à comunidade.

Movimento Coral Feevale

Coordenado pela professora Denise Blanco Sant’Anna, o Movimento Coral Feevale integra o Programa Cultura na Comunidade. O projeto conta com um grupo instrumental e cinco grupos de canto, entre os quais os coros Unicanto e Sinfônico Comunitário. O Movimento Coral Feevale conta, ainda, com a preparadora vocal Ana Claudia Specth e com o regente Louis Marcelo Illenseer.

“Ciclo de Concertos Martim Lutero”.

Dia 21 de junho, quarta-feira, às 19h30min.

Igreja da Ascensão fica na rua Bento Gonçalves, 2.394, Centro de Novo Hamburgo.

