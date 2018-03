Coral Ítalo-brasileiro do RS abre vagas para cantores

O Coral Ítalo-brasileiro do RS está com inscrições abertas para novos cantores de todos os naipes. As audições ocorrem na Rua Barros Cassal, 220, na Paróquia da Pompéia, mediante agendamento. Os interessados em participar da seleção podem entrar em contato através do e-mail coral.italobrasileirors@hotmail.com ou pelo telefone (51) 99654.7825.

O Coral realiza apresentações em Porto Alegre e no interior do Estado e mantém ensaios semanais nas segundas-feiras, das 19h15min às 21h45min. Mais informações sobre o coral no site: www.coralitalobrasileiro.blogspot.com.br

Deixe seu comentário: