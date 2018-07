“Cordas ao Vento” é o livro de estreia de Karin Fonseca Kestering no campo da poesia, mostrado em todo esplendor e variedade

“Cordas ao Vento” (Consultor Editorial Publicações) é o livro de estreia de Karin Fonseca Kestering no campo da poesia, mostrado em todo esplendor e variedade. A obra, que terá lançamento e sessão de autógrafos na terça-feira, 7 de agosto, em evento no Espaço 512 de Porto Alegre, percorre diversas formas estéticas dentro do gênero para apresentar em comum, como o título sugere, a sonoridade – são poemas que pedem para serem declamados ou talvez musicados.

Trazendo temas românticos, mas também do dia-a-dia, a autora convida a desbravar campos diversos, dos poemas gauchescos às quadrinhas infantis, passando pelo soneto clássico e os chamados versos brancos, que se libertam das amarras da rima a partir do século XVIII. “O meu objetivo é mostrar a versatilidade da poesia e do meu trabalho enquanto escritora”, explica.

Escritora desde 2013, Karin Fonseca Kestering participou de oficinas literárias coordenadas por Alcy Cheuiche, autor de quinze livros, a maioria romances, mas também poesia, crônica e teatro, e patrono da 52ª Feira do Livro de Porto Alegre. A autora tem contos e poemas publicados em diversas obras coletivas, como “Histórias do Vinho”, “Água, Elemento Essencial da Vida”, “Poesia e Declamação” e “Gaia, a Mãe Terra”, coletânea publicado em 2017. Divorciada, mãe de três filhos, Karin fez carreira gerencial na Caixa Econômica Federal, é graduada em Pedagogia Empresarial pela ULBRA e possui Master em Neurolínguística pelo Instituto Zelia Villarinho, de Porto Alegre. Atualmente, cursa Filosofia na UFRGS.

“Cordas ao Vento” é o primeiro título de poesia da Consultor Editorial Publicações, editora com sede em Canoas. O projeto é da própria autora, com consultoria do diretor e editor Paulo Tedesco, capa de Niura Fernanda e ilustrações internas de Sérgio Santos. A obra estará à venda no evento que contará com declamação de poemas e sessão de autógrafos, terá as participações de Alcy Cheuiche, que assina a orelha do livro, e da também escritora e psicanalista Ariane Severo, patrona da Feira do Livro de Caçapava do Sul, que falará sobre a importância da literatura no processo terapêutico.

Lançamento de Livro

“Cordas ao Vento”, de Karin Fonseca Kestering/ Bate papo seguido de Sessão de Autógrafos/ 7 de agosto de 2018, terça-feira, das 18h30min às 21h/ Espaço Cultural 512, Rua João Alfredo, nº 512 – Cidade Baixa, Porto Alegre/ RS.

