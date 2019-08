A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos nesta terça-feira (6) de incitar tensões militares ao realizar exercícios em conjunto com a Coreia do Sul e afirmou que Pyongyang vai tomar medidas para se defender. Ju Yong Chol, um diplomata norte-coreano, disse que a Coreia do Norte precisará reconsiderar os principais passos dados até agora nos acordos com os EUA.

