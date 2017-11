A Coreia do Norte afirma que testou um novo míssil que pode atingir qualquer cidade dos Estados Unidos

A Coreia do Norte disse que testou com sucesso, nesta quarta-feira (29), um novo ICBM (míssil balístico intercontinental) que coloca toda a área continental dos Estados Unidos ao alcance de suas armas nucleares.

O teste ocorreu uma semana depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recolocar a Coreia de Norte em uma lista de países que, segundo o governo americano, apoiam o terrorismo, permitindo a imposição de novas sanções ao país asiático.

A Coreia do Norte, que realizou em setembro o seu sexto e maior teste nuclear, já disparou dezenas de mísseis balísticos sob o comando do ditador Kim Jong-un, em um desafio às sanções internacionais. “Após assistir ao lançamento com sucesso do novo modelo de ICBM Hwasong-15, Kim Jong-un declarou com orgulho que agora finalmente realizamos a grande causa histórica de completar a força nuclear do Estado, a causa de construir uma potência de mísseis”, disse um comunicado divulgado pela TV estatal.

A Coreia do Norte se descreveu como uma “potência nuclear responsável”, afirmando que suas armas estratégicas foram desenvolvidas para defender o país “da política de chantagem e da ameaça nuclear dos imperialistas dos Estados Unidos”.

Muitos especialistas na área nuclear afirmam que a Coreia do Norte ainda precisa provar que dominou todas as barreiras técnicas, incluindo a capacidade de instalar uma pesada ogiva nuclear de maneira confiável em um ICBM, mas eles acreditam que isso ocorrerá em breve.

“Não temos que gostar disso, mas vamos ter que aprender a conviver com a capacidade da Coreia do Norte de atingir os Estados Unidos com armas nucleares”, disse Jeffrey Lewis, chefe do programa de não-proliferação nuclear para o leste asiático do Instituto Middlebury de Estudos Estratégicos.

Preocupação

Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) para abordar o lançamento do míssil norte-coreano, informou uma fonte oficial.

Em resposta ao disparo norte-coreano, as Forças Armadas da Coreia do Sul conduziram um lançamento de um míssil de “ataque de precisão”, segundo os militares citados pela Yonhap. A agência não deixou claro qual o alvo desse projétil. A China expressou “profunda preocupação e oposição ao lançamento” do míssil e pediu “encarecidamente à Coreia do Norte que atenda às resoluções do Conselho de Segurança da ONU e interrompa as ações que elevem as tensões na península”. O governo russo acredita que a ação irá provocar mais tensões na península coreana. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou espera que todos os lados envolvidos possam se manter calmos, o que é necessário para evitar o pior cenário possível na região.

