A Coreia do Norte confirmou nesta quinta-feira (31) o lançamento de uma série de foguetes supervisionado por representantes do regime de Kim Jong-un. Segundo a vizinha Coreia do Sul, os projéteis foram disparados no Mar do Japão, o que a ditadura norte-coreana não confirmou. A Guarda Costeira Japonesa emitiu um alerta sobre os lançamentos.