A Coreia do Norte voltou a disparar projéteis no Mar do Japão, segundo o Comando do Estado-Maior do Sul. A exemplo dos recentes testes anteriores, foram constatados dois disparos. Este foi o sétimo lançamento realizado pelo país em menos de um mês. Desde 9 de maio sem disparar nenhum míssil, os norte-coreanos voltaram a realizar um teste em 25 de julho.