A Coreia do Norte lançou, nesta sexta (9), (sábado, 10, no horário local), dois projéteis não identificados no Mar do Japão, informou a agência de notícias Yonhap, com informações das forças armadas da Coreia do Sul. Os projéteis foram disparados perto da cidade de Hamhung, no Nordeste da Coreia do Norte, e os militares monitoravam a situação em caso de lançamentos adicionais.