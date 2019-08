Coreia do Norte lança mísseis e descarta conversa com Seul

A Coreia do Norte disparou, nesta sexta-feira (16), dois mísseis a partir de sua costa oriental. Este é o sexto teste do país com este tipo de projétil, de curto alcance, desde 25 de julho, quando Kim Jong-un reiniciou testes de foguetes visando pressionar a Coreia do Sul e os Estados Unidos (EUA) a suspenderem os exercícios militares conjuntos. As informações foram divulgadas por autoridades sul-coreanas.

Os projéteis foram disparados perto da cidade de Tongchon, na província de Kangwon, e caíram no Mar Oriental, também chamado de Mar do Japão. Militares da Coreia do Sul e EUA “estão monitorando a situação para o caso de lançamentos adicionais”, informou o órgão, em comunicado.

O teste ocorreu no mesmo dia em que a imprensa estatal norte-coreana divulgou um comunicado do Comitê para a Reunificação do Pacífico, criticando a Coreia do Sul e suas manobras militares conjuntas com os americanos, assim como declarações feitas pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

A Coreia do Norte responsabilizou Seul pelo atual congelamento das negociações binacionais, afirmando que as suspenderia. “Não temos nada mais a falar com as autoridades sul-coreanas, nem temos intenção de voltar a conversar com elas”, anuncia o comunicado, reproduzido pela agência oficial KCNA.

O comitê do regime de Pyongyang acrescenta que tanto as manobras como a decisão de Seul de reforçar seus radares e interceptadores antimísseis estão destinados a “destrui-la”. A Coreia do Norte já ameaçou diversas vezes buscar “um novo caminho” alternativo à mediação de Seul, caso o governo sul-coreano mantenha as atividades com os EUA, consideradas uma ameaça.

Deixe seu comentário: