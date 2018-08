O assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, disse que a Coreia do Norte não tomou as medidas necessárias para a desnuclearização, apesar do acordo entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em junho. O programa de armas nucleares da Coreia do Norte causou tensão internacional por décadas.

