A Coreia do Norte suspendeu a entrega de vistos de turista, com a proximidade das comemorações do 70º aniversário de sua fundação, previstas para o mês que vem – anunciou nesta terça (14) uma agência de viagens especializada com sede na China. A Koryo Tours, uma empresa popular entre os ocidentais, diz que foi informada de que “todas as solicitações de visto estavam congeladas”.

Deixe seu comentário: