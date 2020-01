Notas Mundo Coreia do Norte tem veterano militar como ministro das Relações Exteriores

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O novo ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte é um ex-comandante da Defesa com pouca experiência diplomática, destacando a confiança do líder Kim Jong Un em partidários e militares leais em um momento delicado, em meio a negociações estagnadas com os Estados Unidos, disseram analistas em Seul nesta segunda-feira.

