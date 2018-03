Coreia do Norte volta a ser pressionada

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) anunciou a inclusão de dezenas de navios e empresas em sua “lista negra”, por envolvimento em contrabando de petróleo e carvão pela Coreia do Norte. A medida aumenta as pressões sobre o país asiático, cujo líder Kim Jong-Un planeja se reunir com os presidentes da vizinha Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

