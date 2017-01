Coreia do Sul afirma que os vizinhos do Norte tÃªm plutÃ´nio para dez bombas nucleares

Em um relatóriodivulgado nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul ressaltou que a Coreia do Norte conseguiu armazenar cerca de 50 quilos de plutônio enriquecido, material radioativo suficiente para a produção de dez bombas nucleares. A estimativa é 20% superior à de 2014, ano do último documento de Seul sobre o tema.

O documento foi publicado poucos dias após o líder norte-coreano Kim Jong-un falar em seu discurso de Ano Novo que o seu país está preparado para testar o lançamento de um míssil balístico de alcance intercontinental.

Desta vez, porém, os sul-coreanos já não acreditam os seus vizinhos socialistas possam ameaçar o território dos Estados Unidos com esse tipo de artefato. Oficialmente, o regime de Pyongyang alega que o seu programa Kwangmyongsong (“Estrela brilhante”) tem por objetivo colocar em órbita satélites de observação.