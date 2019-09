Coreia do Sul ameaça prestar queixa à OMC contra o Japão; entenda

Além de Estados Unidos e China, outras duas potências estão em confronto direto na área comercial. O Japão e a Coreia do Sul seguem se enfrentando e, dessa vez, o governo sul-coreano informou que apresentará queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) quanto ao controle de exportações pelo Japão.

Os coreanos afirmam ainda que o governo japonês violou leis internacionais do comércio ao restringir exportações de três tipos de materiais em julho. Os produtos são utilizados na fabricação de equipamentos de tecnologia avançada.

A ministra do Comércio da Coreia do Sul, Yoo Myung-hee, afirmou que a ação japonesa tem motivação política e seria discriminatória contra o seu país. Disse ainda que ela estaria ligada a decisões de tribunais sul-coreanos quanto a trabalho no período de guerra e que sua pasta planeja pedir ao governo japonês que participe de negociações bilaterais a respeito da questão. A participação é um pré-requisito para a apresentação do caso à OMC.

O governo japonês, por sua vez, nega ter violado regras da organização. Segundo o ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Hiroshige Seko, suas medidas estão de acordo com as regras do organismo internacional. Ele afirmou que vai avaliar a reivindicação sul-coreana, tomando as atitudes apropriadas com base nas regras da OMC.

