A Coreia do Sul enviará um representante de alto nível à Coreia do Norte, para dar continuidade à aproximação entre os dois países. Conforme o gabinete do presidente Moon Jae-in, porém, ainda não há detalhes sobre possíveis datas ou a identidade do encarregado da missão, que dará reciprocidade à recente visita de Kim Yo-jong”, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un.

