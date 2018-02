Em relatório parlamentar divulgado nessa terça-feira, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou que fará as suas manobras militares anuais com os Estados Unidos logo após o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno no país asiático, apesar dos esforços de reaproximação com a vizinha Coreia do Norte. As datas das operações serão anunciadas nos próximos dias.

