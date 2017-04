Coreia do Norte diz que ataques dos EUA à Síria foram “imperdoáveis”, diz agência estatal

A Coreia do Norte afirmou neste sábado que os ataques com mísseis dos Estados Unidos contra a Síria na sexta-feira foram um “ato imperdoável de agressão” que mostrou que sua decisão de desenvolver armas nucleares foi “uma escolha um milhão de vezes certa”.

A resposta produzida pelo ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte, transmitida pela agência estatal de notícias KCNA. A mensagem foi a primeira emitida pela Coreia do Norte desde que navios de guerra dos EUA lançaram dezenas de mísseis a partir do mar Mediterrâneo contra uma base aérea síria acusada pelo Pentágono de estar envolvida em um ataque com armas químicas na Síria no início da semana.

A Coreia do Norte considera a Síria um aliado importante.

Comentários