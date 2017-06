A Coreia do Norte libertou o estudante norte-americano Otto Warmbier, condenado a 15 anos de trabalhos forçados por roubar material de propaganda de um hotel, que está em coma há mais de um ano, anunciou sua família. “Otto deixou a Coreia do Norte. Está em um voo especial médico no caminho de volta”, indicaram seus pais.

