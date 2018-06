As duas Coreias concordaram em realizar uma partida de basquete, em Pyongyang, e formar algumas equipes combinadas durante os Jogos Asiáticos, que acontecerão em agosto na Indonésia. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte também concordaram que vão marchar juntas nos Jogos Asiáticos, como um sinal de unidade.

Deixe seu comentário: