Seul e Pyongyang decidiram fechar os postos de vigilância ao longo da fronteira comum, uma medida que pretende aumentar a confiança mútua, anunciou o ministro da Defesa da Coreia do Sul em um momento de reaproximação na península. A Zona Desmilitarizada, que divide a Coreia em duas desde o fim da guerra, é, ao contrário do que o nome indica, uma das áreas mais militarizadas do mundo.