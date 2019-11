Coringa começa a corrida para o Oscar; A Warner recomenda o filme sobre o vilão do Batman em 14 categorias

A Warner Bros. começou oficialmente a campanha de Coringa para o Oscar 2020, recomendando o filme sobre o vilão do Batman em 14 categorias.

Na maior premiação do cinema, o projeto pode concorrer em: melhor filme; diretor (Todd Phillips); roteiro adaptado; ator (Joaquin Phoenix); ator coadjuvante (Robert De Niro); atriz coadjuvante (Zazie Beetz e Frances Conroy); Direção de fotografia; design de produção; edição; efeitos visuais; edição de som; mixagem; maquiagem; trilha sonora.

A lista acima serve não só para o Oscar, mas para todos os prêmios principais do cinema, como o Globo de Ouro.

Arrecadação

Coringa está chegando a US$ 900 milhões arrecadados nos cinemas e agora é oficialmente a maior bilheteria de um filme para “maiores” da história do cinema. O filme protagonizado por Joaquin Phoenix deixou para trás Deadpool 2 ($785.05 milhões) e Deadpool ($782.6 milhões).

O ator Ryan Reynolds, que interpreta o herói da Marvel, parabenizou hoje no Twitter o filme Coringa, apesar de ter perdido o recorde entre os filmes para adultos. “Posts de parabenização por bilheteria para maiores não são como aqueles que você está acostumado”, brincou o ator, que interpreta Deadpool nas telonas.

O filme já vem causando ondas culturais significativas em todo o mundo desde seu lançamento em outubro. Manifestantes no Líbano transformaram o personagem de Phoenix em um símbolo de protesto, pintando seus rostos no estilo do vilão, enquanto a escadaria onde o Coringa dança no filme está se tornando uma atração turística no Bronx, bairro da cidade de Nova York.

Todd Phillips afirmou recentemente que nunca divulgará cenas cortadas ou uma versão mais extensa do filme, mas que está aberto à ideia de uma possível sequência, o que Phoenix apoia.

Em uma crítica de cinco estrelas ao “Coringa”, Greg Wetherall, da NME, chamou o filme de “psicodrama melancólico pontuado por ondas de violência chocante”. “Sim, clássico instantâneo. Palavras em negrito. Proclamação ousada. É dito sem medo de recriminação plausível. Todd Phillips não está brincando. É excelente.”

Escadaria

Após o lançamento de “Coringa”, uma simples escadaria localizada no bairro do Bronx, em Nova York, Estados Unidos, virou ponto turístico entre os fãs do filme. O lugar está sendo bastante frequentado e já aparece como plano de fundo de diversas postagens nas redes sociais.

Situada entre as avenidas Shakespeare e Anderson, a escada foi o cenário de um dos trechos mais icônicos do longa-metragem. Neste, o vilão interpretado pelo ator Joaquin Phoenix aparece dançando em meio aos degraus.

São várias as postagens no local, e a hashtag #jokerstairs também já ganhou popularidade no Instagram. Os fãs têm mostrado grande criatividade ao posar na escadaria, inclusive chegando a se fantasiar do personagem principal do filme.