“Coringa” pode se tornar o filme de maior bilheteria para “maiores” de todos os tempos

Estrelado pelo ator norte-americano Joaquin Phoenix, “Coringa” já alcançou a marca de maior estreia no mês de outubro em todos os tempos e caminha para se tornar a maior bilheteria para “maiores” na história do cinema, segundo o site NME. Dirigido por Todd Phillips, o filme deve se tornar facilmente o filme R-rated mais lucrativo de todos os tempos. As informações são do portal de notícias UOL e do jornal O Globo.

Como revela o site The Hollywood Reporter, o longa-metragem faturou US$ 737,5 milhões em todo o mundo, e apenas “Deadpool” está à sua frente, com US$ 783 milhões de arrecadação no ranking de filmes com classificação R. Do jeito que as coisas estão no momento, “Coringa” deve ultrapassar US$ 900 milhões.

O filme já vem causando ondas culturais significativas em todo o mundo desde seu lançamento em outubro. Manifestantes no Líbano transformaram o personagem de Phoenix em um símbolo de protesto, pintando seus rostos no estilo do vilão, enquanto a escadaria onde o Coringa dança no filme está se tornando uma atração turística no Bronx, bairro da cidade de Nova York.

Todd Phillips afirmou recentemente que nunca divulgará cenas cortadas ou uma versão mais extensa do filme, mas que está aberto à ideia de uma possível sequência, o que Phoenix apoia. Em uma crítica de cinco estrelas ao “Coringa”, Greg Wetherall, da NME, chamou o filme de “psicodrama melancólico pontuado por ondas de violência chocante”.

Em uma crítica de cinco estrelas ao “Coringa”, Greg Wetherall, da NME, chamou o filme de “psicodrama melancólico pontuado por ondas de violência chocante”. “Sim, clássico instantâneo. Palavras em negrito. Proclamação ousada. É dito sem medo de recriminação plausível. Todd Phillips não está brincando. É excelente.”

Favoritos ao Oscar

Como interpretar o personagem Coringa após a incensada performance de Joaquin Phoenix? Ainda mais depois que o filme dirigido por Todd Phillips conquistou o Festival de Veneza e se tornou um dos favoritos ao Oscar. Para Jared Leto, que já encarnara o vilão no recente “Esquadrão suicida” (2016), a ameaça já era clara antes mesmo do filme ser produzido.

De acordo com relatos publicados pela revista “The Hollywood Reporter”, o ator de 47 anos — vencedor do Oscar pelo trabalho em “Clube de compras Dallas” (2013) — fez o possível para embarreirar “Coringa” logo que soube de sua produção. Pessoas próximas a Leto afirmaram à revista que ele não só tentou convencer a produtora Warner Bros a cancelar o projeto, como também reclamou insistentemente sobre o caso com a Creative Arts Agency (CAA), agência de gerenciamento artístico à qual ele e Phoenix estavam vinculados. “Não estou sendo tratado adequadamente como um vencedor do Oscar”, teria argumentado o ator.

E a polêmica não parou aí. Insatisfeito por diminuírem suas chances de estrelar um filme solo em franquia sobre o vilão, Leto rompeu o contrato com a CAA e assinou com uma agência concorrente. Ao “The Hollywood Reporter”, porém, ele nega que a decisão tenha sido tomada devido ao caso.

Nos bastidores da indústria cinematográfica, no entanto, diversos comentários dão conta de que o ator havia se esforçado muito para defender o Coringa no decepcionante “Esquadrão suicida”, da DC Comics. Vale lembrar que o vilão já havia sido apresentado em performances marcantes de diferentes atores na história do cinema e da televisão — de Cesar Romero, na série dos anos 1960; a Jack Nicholson, em “Batman” (1989); e Heath Ledger, em “Batman: o cavaleiro das trevas” (2008). Para sua versão do personagem, Leto apostou em dentes apodrecidos, olhos de sangue e cabelos verdes. E se dedicou, durante meses, a aterrorizar colegas: no set de filmagens, presenteou Margot Robbie com um rato vivo e levou o cadáver de um porco para os ensaios.

Acontece que o estúdio não ficou empolgado com esses esforços, afirmou uma fonte à revista. O resultado: a participação de Leto se resumiu a dez minutos na tela, após a edição. E as perspectivas para um filme solo minguaram ainda mais.

Hoje, apesar de Leto estar gravando “Little things”, do diretor John Lee Hancock — em produção da Warner —, é praticamente certo que o ator não será mais escalado para o papel de Coringa em produções de super heróis. Em “Aves de rapina”, com previsão de estreia para 2020, e na sequência de “Esquadrão suicida”, com lançamento para 2022, o personagem não será defendido pelo ator.